Salute: Melosi (ANMVI), ‘One health è un concetto che deve fare parte di tutti noi’

Novembre 8, 2023

“L’approccio integrato, che oggi viene definito con il termine one health, è un concetto che oramai deve far parte di tutti noi. One health vuol dire che la difesa dell’uomo è strettamente legata alla difesa dell’ambiente e alla salute degli animali. Ognuno ha il suo ruolo all’interno di questo sistema”. Lo ha detto il Presidente della ANMVI, Marco Melosi, a margine del secondo appuntamento di ‘Principi Attivi’ tenutosi presso il Palazzo Santa Chiara a Roma.