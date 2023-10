Salute mentale, Baldini (Janssen Italia): “Impegnati a combattere stigma”

Ottobre 10, 2023

In occasione della giornata mondiale della salute mentale 2023, Janssen di Johnson & Johnson, in collaborazione con l’università Bicocca di Milano e con il patrocinio del Comune di Milano, ha organizzato l’evento ‘Socialized Minds, la salute mentale giovanile nell’era dei social’. A margine è intervenuta Alessandra Baldini, direttore medico Janssen Italia – azienda farmaceutica Johnson & Johnson, che ha dichiarato: “Siamo un’azienda che ha il suo footprint nelle neuroscienze da sessant’anni e vogliamo continuare e stringere partnership con istituzioni e associazioni di pazienti per poter lottare insieme contro lo stigma che è ancora molto presente e la comunicazione è in questo senso essenziale”