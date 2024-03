Salute, Mondatore (Cittadinanzattiva): “IA sancisce cambio di passo nell’accesso a cure”

21 Marzo 2024

“Siamo contenti di essere al contest di Fattore J: crediamo molto nell’innovazione e nell’IA al servizio della sanità, che può essere davvero un cambio di passo in termini di accesso alle cure. Nel 2002 abbiamo messo il diritto all’innovazione all’interno della Carta europea dei diritti del malato assunta dal Consiglio europeo. Oggi i ragazzi hanno una marcia in più per mettere la loro creatività e la loro componente tecnologica al servizio dei cittadini.” Ha dichiarato Daniela Mondatore di Cittadinanzattiva a margine della Rome Cup 2024 dove si è tenuto Healthbot, il primo contest per ideare soluzioni di intelligenza artificiale nel campo della salute nell’ambito del progetto Fattore J di Johnson & Johnson Innovative Medicine.