Salute, Mucci: “Cancer Driver Interception metodologia di prevenzione innovativa”

Dicembre 15, 2023

“Cancer Driver Interception è una metodologia di prevenzione del tumore che è stata sviluppata e realizzata dalla Bajo Sans Genomics, uno spin off universitario dell’Università di Tor Vergata, che ha brevettato un algoritmo che permette di intercettare le condizioni fisiologiche dell’individuo che, nel momento in cui si alterano, diventano driver e quindi promotrici o prodromiche dello sviluppo del tumore”. Così, Giuseppe Mucci, presidente di Bioscience Foundation, in occasione del convegno nazionale promosso dal CNEL, Fondazione Aiom e Bioscience Foundation, a Roma, per lanciare un appello sulla sensibilizzazione e riduzione del carico del cancro, attraverso anche l’attivazione della ricerca.