Salute, nefrologo De Nicola: “Ad oggi 850 mln di pazienti con malattia renale cronica al mondo”

26 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Sicuramente la malattia renale cronica ha una caratterizzazione epidemica oggi perché, con l’aumento dell’età media della popolazione e l’impennata dell’obesità, del diabete e dell’ipertensione, abbiamo sempre più pazienti con questa malattia: si stima siano 850 milioni in tutto il mondo e circa 5 milioni in Italia”. Sono le parole di Luca De Nicola, professore di Nefrologia presso l’università della Campania L. Vanvitelli di Napoli, in merito all’incidenza della malattia renale cronica, a margine della conferenza stampa ‘Verso un futuro senza dialisi’. In questa occasione Bayer ha annunciato il via libera da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla rimborsabilità di finerenone, il nuovo farmaco indicato per il trattamento della malattia renale cronica in stadio 3 e 4, associata a diabete di tipo 2 in pazienti adulti con presenza di albuminuria, in aggiunta allo standard di cura.