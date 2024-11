Salute, neurologa Coppola: “In pazienti con sindrome di Lennox-Gastaut servono percorsi per passaggio ad età adulta”

15 Novembre 2024

“Il passaggio dall’età pediatrica all’età adulta dei pazienti con Sindrome di Lennox-Gastaut è definito ‘di transizione’ e prevede il passaggio di consegne dalla cura in ambiente pediatrico a quello in ambiente adulto di pazienti molto complessi. Ci sarebbe bisogno di percorsi istituzionalizzati in cui la transizione segue un percorso che inizia nell’adolescenza, intorno ai 14-15 anni, con visite in ambulatorio in presenza del neuropsichiatra infantile, del neurologo e di altre figure professionali come lo psichiatra, il fisiatra, ma anche l’assistente sociale e lo psicologo”. Così Antonietta Coppola, neurologa, coordinatrice centro Epilessia del dipartimento di Neuroscienze, scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Aou Federico II di Napoli, in occasione dell’annuncio, da parte di Ucb, della rimborsabilità di fenfluramina per il trattamento della Lsg, una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica