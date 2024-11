Salute, neurologo Dalla Bernardina: “Fenfluramina efficace in almeno 50% pazienti con sindrome di Lennox – Gastaut”

15 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Fenfluramina ha dimostrato un’efficacia significativa sia nei trial controllati a breve termine, sia nei trattamenti in aperto di real world effettuati anche per anni. Possiamo dire che almeno il 50% dei pazienti che hanno assunto” il farmaco “hanno tratto un beneficio estremamente significativo, sia sul piano di controllo delle crisi, sia sul piano della qualità di vita”. Così Bernardo Dalla Bernardina, già professore di Neuropsichiatria infantile dell’università degli studi di Verona e direttore scientifico del Centro di ricerca per le epilessie pediatriche dell’Aoui ospedale Donna e Bambino di Verona, all’incontro con la stampa organizzato da Ucb per annunciare il via libera di Aifa alla rimborsabilità di fenfluramina per il trattamento della sindrome di Lennox – Gastaut, una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica.