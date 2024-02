Salute, ostetrica Macrì: “Conosce le proprie zone intime per migliorare igiene e salute sessuale”

Febbraio 20, 2024

“Parlare della salute intima e dell’igiene intimo è un modo per far capire ai giovani quanto è importante conoscere quelle zone del corpo per migliorare il nostro stato di benessere”. È il commento di Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico, presente alla prima tappa del tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, il format dedicato all’educazione sessuale di studentesse e studenti della scuola superiore realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia.