Salute, Pagnoncelli (Ipsos): “58% delle persone ha giudizio positivo su Sistema sanitario nazionale”

Febbraio 22, 2024

“Questa rilevazione, che tiene conto delle opinioni di un campione rappresentativo di italiani, evidenzia la centralità del tema della salute della sanità nel nostro Paese. Le valutazioni sono in larga misura positive: il 58% esprime un giudizio positivo sul sistema sanitario in quanto tale, anche se da un lato si pensa che in Italia la spesa sia inferiore rispetto alla spesa europea su questo tema e quindi in realtà c’è un’aspettativa di un ulteriore investimento”. Con queste dichiarazioni, Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, è intervenuto in occasione della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’, organizzato da Msd Italia.