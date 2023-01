Gennaio 31, 2023

A margine della conferenza stampa “Quando il lupus attacca il rene” tenutasi a Roma lunedì 30 gennaio, è intervenuta Rosa Pelissero, presidente Gruppo Les, che ha sottolineato l’importanza dell’arrivo di nuovi farmaci nella cura del lupus e della sua possibile complicanza nefrite lupica, nonché l’essenzialità di una diagnosi precoce di tale malattia.