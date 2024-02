Salute, Perrone (Aiom): “Cittadini vogliono sanità centro politica italiana”

Febbraio 22, 2024

“I cittadini italiani, lo abbiamo appreso oggi dal sondaggio Ipsos, vorrebbero che la sanità fosse al centro della politica italiana. Io non necessariamente la vedo sempre al centro del dibattito. Però potrei avere una distorsione perché lavoro nella sanità e quindi vorrei comunque più attenzione”. Lo ha detto Francesco Perrone, presidente Aiom, in occasione della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’organizzato da Msd Italia.