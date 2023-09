Salute, Perrone Filardi (Sic): “Prevenzione è parola chiave”

Settembre 28, 2023

“Prevenzione è la parola chiave, che parte dall’età adolescenziale e che segue tutto il corso della nostra vita”. Così, Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società italiana di cardiologia (Sic), spiegando come grazie alla prevenzione si potrebbe raggiungere l’obiettivo dell’Oms di diminuire al 25% le morti causate dalle malattie non trasmissibili, tra cui quelle cardiovascolari, entro il 2024, a margine dell’appuntamento alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che ha visto riuniti Novartis, i principali esperti del cuore e rappresentanti istituzionali, per condividere strategie atte a

migliorare la salute cardiovascolare della popolazione. L’ iniziativa di Novartis, AISC e FIPC parte dal “cuore” del Parlamento e approda nelle piazze italiane.