Salute: Picco (Azienda Zero Piemonte), “Dopo Covid19, grossa spinta a vaccinazione ordinaria”

Luglio 12, 2023

Dopo il Covid19 “abbiamo avuto la possibilità di dare una grossa spinta alle vaccinazioni soprattutto nei soggetti anziani e fragili, in particolare per la vaccinazione contro herpes zoster e quella anti-pneumococcica, raggiungendo livelli di copertura significativi”. Così Carlo Picco, commissario Azienda Zero Regione Piemonte e direttore generale Asl Città di Torino, a margine del congresso “Gli Stati Generali dell’Assistenza a lungo termine”, che Italia Longeva realizza annualmente con il Ministero della Salute, in programma presso la sede dello stesso Ministero l’11 e 12 luglio. L’incontro è stato occasione di presentazione dell’Indagine di Italia Longeva “Trend di fragilità e Long-term care in Italia” che ha realizzato una misurazione su larga scala della fragilità nella popolazione over-50.