Salute, Pinotti: “Terapia genica consiste nel veicolare copia sana del Dna nelle cellule”

Aprile 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

“La terapia genica applicata all’emofilia consiste nel veicolare all’interno delle cellule del paziente, una copia sana del DNA. Per fare questo c’è bisogno di un cavallo di Troia e cioè di virus che sono vettori che sono in grado addomesticare il virus dell’emofilia”. Così il Direttore del Dipartimento biotecniche dell’Università degli studi di Ferrara, Mirko Pinotti, a margine dell’evento organizzato a Roma da FedEmo per la XIX Giornata Mondiale dell’Emofilia dal titolo Terapia genica e innovazione terapeutica: i nuovi bisogni nell’assistenza MEC.