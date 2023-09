Salute: pneumologo Bonini, ‘con farmaci biologici migliore gestione della patologia asmatica’

Settembre 14, 2023

“I farmaci biologici hanno drammaticamente cambiato la gestione della patologia asmatica, soprattutto nelle forme più gravi di malattia che fino a qualche anno fa, potevano essere gestite solo con l’utilizzo di corticosteroidi per via sistemica con i noti effetti collaterali correlati’. Così, Matteo Bonini, professore associato di Malattie dell’apparato respiratorio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, durante l’edizione 2023 del Congresso internazionale della European Respiratory Society (ERS), a Milano dal 9 al 13 settembre.