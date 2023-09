Salute: pneumologo Braido: ‘epitelio innesca risposta immunologica’

Settembre 14, 2023

“L’epitelio è la membrana che riveste la superficie interna dei nostri bronchi e che fa da punto di contatto tra il nostro organismo e l’ambiente’ e se gli insulti esterni (allergia, virus o’inquinamento) superano ‘la capacità di difesa della barriera meccanica’ è in grado di , ‘innescare una serie di risposte di tipo immunologico per limitare o eliminare questo insulto’.

Lo dice Fulvio Braido, direttore della clinica di malattie respiratorie e allergologie dell’università degli Studi di Genova, in occasione del Congresso Internazionale della European Respiratory Society (ERS), a Milano dal 9 al 13 settembre.