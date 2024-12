Salute, Ponasso (Galbusera Tre Marie): “Grande coinvolgimento per questo progetto”

20 Dicembre 2024

“Il significato di questa serata è diventare parte di una famiglia allargata. Questo progetto, infatti, si è ripetuto dopo l’attività dello scorso anno e per la nostra azienda è stata un’esperienza bellissima perché fare un’attività con Aisla di tale portata ci rende migliori come azienda e come persone; per la prima volta ho visto un coinvolgimento importante da parte delle persone che non mi sarei mai potuto immaginare”, ha dichiarato Diego Ponasso, direttore retail Galbusera Tre Marie, nel corso del Christmas Party, evento conclusivo del programma del Natale solidale di Aisla. Nel corso della serata, è stato annunciato un traguardo straordinario: i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 230mila euro, un risultato concreto e un esempio di impegno collettivo. La campagna era stata lanciata a Roma il 21 novembre scorso con la diretta streaming “La Promessa per la Ricerca”, a cui hanno partecipato illustri personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e del giornalismo.