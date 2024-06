Salute, Rasi: “Farmaco biotech è risorsa per Italia. Possiamo diventare grandi produttori”

25 Giugno 2024

“Il farmaco biotech è una risorsa per l’Italia perché abbiamo tutte le strutture per diventare potenziali grandi produttori. Il biotech potrebbe aiutarci a invertire la tendenza che vede i nostri cervelli andare via dal Paese”. Lo ha detto il consulente del ministero della Salute, Guido Rasi, a margine del convegno ‘Competitività, il nodo della ricerca, il ruolo dell’impresa’, organizzato in occasione dell’assemblea di Assobiotec tenutasi a Roma.