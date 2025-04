Salute, Rizzuto (Centro Terapia Genica e Tecnologia Rna): “Farmaci Rna e terapia genica strumenti per medicina personalizzata”

10 Aprile 2025

“Il Centro nazionale ha messo insieme tutte le competenze del Paese in due tecnologie di avanguardia: i farmaci Rna e la terapia genica, strumenti per costruire terapie personalizzate e tutti quei farmaci di cui abbiamo bisogno per una medicina sempre più efficace e precisa, quella che chiamiamo medicina individuale o di precisione”. E’ quanto affermato da Rosario Rizzuto, presidente del Centro nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a Rna, intervenendo al Palazzo dell’Informazione, a Roma, all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’. Una giornata di lavori in quattro sessioni, per approfondire temi attualissimi: liste d’attesa, normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, Piano per l’antibiotico resistenza e innovazione per la salute.