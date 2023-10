Salute: Rossi (Sapienza), ‘alopecia areata, si sensibilizzi opinione pubblica e si dia supporto scientifico’

Ottobre 3, 2023

“Il ruolo dell’università nel campo dell’alopecia areata è quello di riportare questa malattia alla sua dignità, essendo una patologia autoimmune. Bisogna sensibilizzare opinione pubblica e dare supporto scientifico, oltre che far sì che questa patologia venga riconosciuta e che i pazienti possano ampliare la loro possibilità diagnostica”. Lo ha detto Alfredo Rossi, professore associato università La Sapienza Roma e clinica dermatologica, policlinico Umberto I, a margine della conferenza stampa per la Giornata nazionale dell’alopecia areata 2023.