Salute, Saia (Gise): “La cardiologia interventistica ha fatto passi da gigante”

10 Ottobre 2024

“Negli ultimi anni c’è stata una notevolissima evoluzione, in quanto diverse metodiche che sono state introdotte progressivamente sono diventate di uso sempre più quotidiano dimostrandosi in grado di aiutarci a fare sempre meglio i nostri interventi e migliorando l’outcome per i pazienti”. Sono le parole di Francesco Saia – presidente Gise – Società italiana di cardiologia interventistica, a margine dell’evento Health to the fullest: al fianco dei pazienti tra prevenzione, innovazione, sostenibilità, incontro istituzionale, organizzato all’Acquario romano, in occasione del 75° anniversario di Abbott in Italia.