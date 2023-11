Salute: Sangiovanni (Boehringer), ‘Governo aumenti distribuzione antiparassitari per animali’

Novembre 8, 2023

“Diventa sempre più importante il tema della salute e del benessere degli animali domestici in Italia, anche a causa della crescita di insetti e parassiti che affliggono l’Europa per il cambiamento climatico. In Italia siamo in una fase di recepimento del regolamento europeo sull’utilizzo dei farmaci veterinari ed il Parlamento con i suoi pareri ha di fatto richiesto al governo di poter ampliare il numero dei canali in cui vengono distribuiti i farmaci antiparassitari, senza obbligo di prescrizione”. Lo ha detto il Presidente del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia, Morena Sangiovanni, a margine del secondo appuntamento di ‘Principi Attivi’ tenutosi presso il Palazzo Santa Chiara a Roma.