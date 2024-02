Salute, Sarmati: “Centro operativo da sei mesi, coinvolti referenti diversi settori specialistici”

Febbraio 6, 2024

“Il centro è partito da circa sei mesi, coinvolgendo i referenti dei diversi centri specialistici: la gastroenterologia, la neurologia, i centri trapianti, tutti questi settori hanno cominciato a lavorare e ci hanno inviato i primi pazienti”. Lo ha detto Loredana Sarmati, professore di Malattie infettive dell’università Tor Vergata di Roma, in occasione del convegno organizzato dalla Uoc di Malattie Infettive, sul Centro Vaccinale Ospedaliero (Cvo) per soggetti fragili e immunocompromessi, attivato nel maggio 2023 presso il Policlinico di Tor Vergata (Ptv).