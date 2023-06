Salute, Schillaci: “Serve grande attenzione per la cura oncologica e dedicarsi a innovazione”

Giugno 1, 2023

“Io credo che siano molto importanti questi investimenti perché vuol dire che la nostra nazione è attrattiva, e l’altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore è che questo investimento è in gran parte dedicato allo sviluppo di farmaci innovativi soprattutto nel campo oncologico. Bisogna avere grande attenzione oggi per la malattia oncologica, durante il COVID tanti di questi malati sono stati trascurati e bisogna riprendere e recuperare gli esami che sono stati saltati durante la pandemia. Serve soprattutto investire e dedicarsi all’innovazione che rappresenta la migliore arma di cura per tante malattie. Siamo stati all’avanguardia nell’introdurre i farmaci innovativi e vogliamo continuare in questa direzione per far sì che tutti cittadini possano avere le ultime novità a disposizione, e credo che bisogna investire anche in prevenzione per far sì che si ammalino meno cittadini italiani: questo per far stare meglio loro e per evitare spese al sistema sanitario nazionale. Ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo accordo tra MSD e BSP Pharmaceuticals per la produzione di farmaci oncologici.”