Ottobre 19, 2023

“L’Italia è il Paese dove la percentuale di percezione positiva di benessere emotivo è più elevata”. Così, Gadi Schoenheit, vicepresidente Doxa Pharma, a margine della conferenza stampa di presentazione in anteprima del progetto “Zenessere. Equilibrio, Natura e Benessere”, organizzata da Zentiva, azienda leader nello sviluppo e nella fornitura di farmaci di qualità a prezzi accessibili, presso il Centro Svizzero di Milano.