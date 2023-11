Salute: Scopigno, “Chatbot aiuto prezioso per i pazienti”

Novembre 14, 2023

“L’aspetto innovativo del nostro progetto è un chatbot, cioè l’intelligenza artificiale che dà consigli e aiuti al paziente nel caso in cui fosse necessario”. Così Martina Zenobia Scopigno, studentessa di Medicine & surgery al Campus Bio-Medico di Roma, e portavoce del gruppo vincitore dell’Hackathon del Gruppo SYNLAB Italia. Le premiazioni hanno avuto luogo giovedì 9 novembre allo Human Technopole di Milano.