Salute, sessuologa Tiberi: “Mannaggia al sesso aiuta i giovani ad affrontare le proprie paure”

Febbraio 20, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Cerchiamo di rispondere a quella che è la richiesta emotiva per aiutare ragazzi e ragazze ad affrontare quelli che sono i timori più legati alle proprie vergogne, alle proprie insicurezze, a quelli che sono gli stereotipi culturali a cui loro fanno spesso riferimento in maniera assolutamente errata”. Sono le parole della dottoressa Francesca Romana Tiberi, sessuologa e psicologa clinica intervenuta a margine della prima tappa del tour “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, il format realizzato in collaborazione con la campagna informativa @My.Body.Match di Gedeon Richter Italia incentrato sull’educazione sessuale.