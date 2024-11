Salute, Silenzi (Min. Salute): “Vaccinazione intervento più vantaggioso in termini di costo-efficacia”

12 Novembre 2024

“I numeri dicono che per ogni euro investito in vaccinazione si crea un ritorno di 19 euro di risparmi attesi per il Sistema sanitario nazionale, sia per quanto riguarda i ricoveri evitati sia per i costi sociali” ha spiegato Andrea Silenzi, dirigente medico Direzione generale della Programmazione sanitaria Ministero della Salute, nel suo intervento in occasione del Focus ‘Prevenzione e vaccini’’ nell’ambito del convegno “Health Innovation Show 2024” promosso da Mesit Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica a Roma in collaborazione con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3 e anche con il contributo non condizionato di Sanofi e Gilead.