Salute: Sla, Capponi (Reg. Calabria) ‘Istituzioni e Terzo Settore realizzano cose meravigliose’

5 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

«E’ un progetto fondamentale” in cui emerge “la figura dell’assistente familiare che si inserisce in un progetto portato avanti con una certa serietà e determinazione. Quando le istituzioni camminano di pari passo con il Terzo Settore si realizzano cose meravigliose». Così Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria, in occasione della consegna dei diplomi del corso di formazione per assistenti familiari, organizzato in sinergia tra Regione Calabria e la sede reggina dell’Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.