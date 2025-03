Salute: Sla, Genovese (Aisla Rc) ‘Corso per assistenti familiari è risultato enorme’

5 Marzo 2025

«Siamo molto soddisfatti del percorso che è stato portato avanti: per noi è un risultato enorme”. Finalmente “un fondo che proviene dal 2011 è stato speso” in una proposta formativa “di co-progettazione e programmazione tra Regione Calabria e Aisla”, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. “Con questo corso abbiamo raggiunto l’obiettivo di garantire alle persone con Sla la possibilità di poter accedere a un elenco di persone che sono formate come assistenti familiari». Lo ha detto la presidente di Aisla di Reggio Calabria, Francesca Genovese, alla cerimonia per la consegna dei diplomi ai discenti del corso organizzato insieme alla Regione Calabria per l’assistenza di persone con sclerosi laterale amiotrofica.