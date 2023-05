Maggio 18, 2023

Informazione capillare e collaborazione tra specialisti, medici di medicina generale, associazione di pazienti e farmacisti dei servizi possono essere le armi vincenti per affrontare la spondilite anchilosante. Lo spiega Silvia Tonolo, presidente di Anmar (associazione nazionale malati reumatici onlus)