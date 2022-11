Novembre 18, 2022

Uomini, tra cui padri, partner, amici, fratelli o figli, che vivono al fianco di donne che affrontano una malattia e sono testimoni del loro coraggio e della loro forza. Sono le storie di “A fianco del coraggio”, il Premio letterario ideato e promosso da Roche con l’intento di dare sostegno e valore ai caregiver maschili che accompagnano una donna nel percorso di cura. L’evento ha visto i contributi di esponenti di ogni campo, dal medico al politico e istituzionale.