Giugno 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, L’AIL ha organizzato la conferenza stampa “Il valore dell’innovazione e della ricerca in ematologia. L’impegno di AIL”, a margine della quale è intervenuto Giuseppe Toro, presidente nazionale dell’Associazione.