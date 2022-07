Salute, una lezione magistrale sul Covid del professor Remuzzi all’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli

Luglio 4, 2022

Si è tenuta presso l’auditorium Marc Verstraete nel Parco tecnologico I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli in Molise, la lettura magistrale del professor Giuseppe Remuzzi dal titolo: “Covid-19: perché è successo e come evitare che possa succedere di nuovo”. La conferenza ha rappresentato il “Secondo Marc Verstraete memorial lecture”, organizzato in memoria dell’omonimo ricercatore belga. Un appuntamento utile che ha permesso di avviare una riflessione sulla pandemia e su cosa si è potuto imparare da essa per il futuro, che ha visto confrontarsi due realtà scientifiche, il Mario Negri e il Neuromed, che condividono parte della loro storia.