Salute, Valbuzzi (chef): “Lo stare insieme passa sempre attraverso il cibo”

20 Dicembre 2024

“Lo stare insieme passa sempre attraverso il cibo. Il cibo è qualcosa di fondamentale che non dovrebbe mancare nessuno, ma visto le disfalgie è difficile a volte riuscire ad arrivare a tutti. Perciò, da parte nostra l’importante è cercare di creare dei piatti o aiutare a dare spunti per far sì che tutte le persone possano mettersi a tavola insieme e godere di un momento di condivisione, come tavola richiede”. Con queste dichiarazioni, lo chef Roberto Valbuzzi, è intervenuto in occasione del Christmas Party, evento conclusivo del programma del Natale solidale di Aisla. Nel corso della serata, è stato annunciato un traguardo straordinario: i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 230mila euro, un risultato concreto e un esempio di impegno collettivo. La campagna era stata lanciata a Roma il 21 novembre scorso con la diretta streaming “La Promessa per la Ricerca”, a cui hanno partecipato illustri personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e del giornalismo.