Salute: Venditti, ‘Nel tempo identificati i fattori ambientali che portano a leucemia acuta’

Maggio 5, 2023

“Il Convegno Nazionale di Ail è una di quelle iniziative di un certo spessore dal punto di vista educativo ed informativo”, ha detto il Direttore dell’U.O.C. Ematologia Fondazione Policlinico Tor Vergata, Adriano Venditti, a margine della convention organizzata dall’Ail dal titolo ‘Curare e prendersi cura’ arrivata alla terza edizione. “Leucemia acuta ed ambiente è un tema molto discusso. Sono stati identificati i diversi fattori ambientali che sono stati messi in relazione allo sviluppo di queste malattie”, ha continuato.