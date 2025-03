Salute, Villani (Lice): “Per epilessie rare approccio olistico e multidisciplinare”

25 Marzo 2025

“L’esordio delle epilessie” rare “è molto precoce, perlopiù in età infantile. Dal punto di vista epilettologico, nella stragrande maggioranza dei casi, rispondono poco ai trattamenti farmacologici e si caratterizzano per la presenza di altri fattori, come la disabilità cognitiva e i disturbi comportamentali”. Di conseguenza “si va incontro a una serie di problematiche dal punto di vista diagnostico e terapeutico. È importante un approccio olistico e multidisciplinare che prenda in considerazione non solo le crisi” epilettiche “ma tutto l’insieme”. Lo ha detto Flavio Villani, vicepresidente della Lega italiana contro l’epilessia (Lice), a Roma, in occasione dell’evento ‘Oltre l’Epilessia: le sfide delle epilessie rare e complesse’ a Roma da Adnkronos Comunicazione con il contributo non condizionato di Jazz Pharmaceuticals.