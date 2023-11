Salute: vince Y-Doc all’Hackathon Synlab. Aiuterà pazienti e caregiver

Novembre 14, 2023

Si è conclusa, giovedì 09 novembre al Mind di Milano, la seconda edizione dell’Hackathon del Gruppo Synlab. Gli studenti universitari si sono sfidati sul tema “Smart and Health City for a better quality of Life”. Premiato il progetto Y-DOC, la piattaforma ideata da sette studenti del campus Biomedico di Roma, che aiuterà pazienti e caregiver a non dimenticare le terapie grazie al supporto dell’AI.