Salute, Zuccarino (Nemo): “In Nemo tutte le figure professionali utili alle persone con Sla”

22 Novembre 2024

“Il modello italiano dei centri clinici Nemo nella presa in carico dei pazienti è risultato importante al punto che lo esporteremo all’International Alliance of Asl di Montreal. I nostri centri racchiudono tutte le figure professionali utili alle persone con Sla e alle loro famiglie, per affrontare la malattia”. Così il direttore clinico del centro Nemo di Trento, Riccardo Zuccarini, intervenendo all’evento streaming “Una promessa per la ricerca”, organizzato da Aisla, l’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica per promuovere la responsabilità e l’impegno nella lotta alla Sla. Con l’evento parte la campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica.