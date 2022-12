Dicembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Ritengo che nei casi più gravi” di infrazioni stradali “la revoca a vita della possibilità di guidare possa e debba essere considerata”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, osservando che chi guida “ubriaco marcio o drogato è un potenziale assassino”.