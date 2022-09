Settembre 12, 2022

Daniele Grassi, Vice President Home Appliances, Samsung Electronics Italia, presenta le novità in esposizione ad IFA 2022, la manifestazione dedicata all’innovazione e alla tecnologia in corso a Berlino, e a Plug-MI Event, l’urban experience milanese dedicata alla Gen Z e agli appassionati di urban culture, ed analizza i pilastri della vision di Samsung: performance, personalizzazione, intelligenza artificiale e risparmio energetico