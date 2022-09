Settembre 19, 2022

Alle 9,26 in un duomo gremito di fedeli, si è ripetuto a Napoli il miracolo di San Gennaro. L’annuncio dell’avvenuta liquefazione del sangue del Santo patrono è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione.