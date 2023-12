Sanità, 1 over 65 su 4 ha rinunciato a visite ed esami

Dicembre 27, 2023

Tra il 2020 e il 2022 il 24% degli ultra65enni italiani ha rinunciato ad una visita medica o un esame diagnostico di cui avrebbe necessitato, con una maggiore frequenza fra le donne: 29% rispetto al 23% degli uomini. Il 31% ha dichiarato di averlo fatto per timore del contagio Covid, il 22% per sospensione del servizio e/o chiusura dello studio medico a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19; il 36% riporta fra le motivazioni le lunghe liste di attesa; il 7% riferisce difficoltà nel raggiungere la struttura o per scomodità degli orari proposti. Infine il 5% degli anziani riferisce che la rinuncia è stata determinata dai costi elevati e non sostenibili.