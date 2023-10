Ottobre 31, 2023

Sono circa 2 milioni i cittadini che non hanno più un medico di famiglia, perché si è ritirato senza lasciare un sostituto o perché ha optato per il settore privato. E la situazione potrebbe peggiorare, visto che se non ci sarà un cambio di rotta si stima che gli italiani senza un medico di fiducia potrebbero arrivare a 5 milioni entro due anni. In calo anche i pediatri di libera scelta, che da 7.408 sono scesi a 7.022 (386 in meno).