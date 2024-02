Sanità, a Bari l’evento “Un grande impegno per la salute”. Il Ministro Schillaci: “Sfruttare i fondi PNRR per medicina territoriale”

Febbraio 19, 2024

Il Ministero della Salute illustra le prospettive per il Servizio Sanitario Nazionale: al teatro Piccinni di Bari anche il Ministro Orazio Schillaci che ha sottolineato l’importanza di sfruttare al meglio i fondi del PNRR per la medicina territoriale.