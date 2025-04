Sanità, Aceti (Salutequità): “Nonostante più risorse nel Ssn, rinuncia alle cure in aumento”

10 Aprile 2025

“Nonostante gli incrementi di risorse del Servizio sanitario nazionale, ancora da aumentare perché ce n’è bisogno, la rinuncia alle cure, soprattutto per le liste d’attesa, continua ad aumentare anche rispetto al periodo pre pandemico. Questo è un problema che va assolutamente affrontato. Le norme che ci sono oggi sulle liste d’attesa procedono troppo lentamente nella loro attuazione e la lenta marcia dell’attuazione delle norme è inversamente proporzionale con il grande problema che invece vivono tutti i cittadini. Quindi, bisogna riallineare la politica e le amministrazioni all’agenda reale dei cittadini”. E’ quanto riferito da Tonino Aceti, presidente Salutequità, all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’, a Palazzo dell’Informazione, a Roma. Una giornata di lavori in quattro sessioni, per approfondire temi attuali come le liste d’attesa, la normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici e il Piano per l’antibiotico resistenza e innovazione per la salute. .