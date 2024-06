Sanità: al Laboratorio 20/30 protagoniste le applicazioni potenzialità e rischi dell’Ia

28 Giugno 2024

L’intelligenza artificiale in ambito sanitario potrà rendere più efficienti e accurate le attività di prevenzione e diagnosi, ottimizzare i trattamenti e il monitoraggio delle malattie oltre a favorire l’erogazione dei servizi sanitari alle popolazioni meno servite, migliorare la sorveglianza della salute pubblica e far progredire la ricerca sanitaria. Sono i temi al centro del Laboratorio Sanità 20/30 Ai (intelligenza artificiale), in programma il 27 e 28 giugno a Codroipo (Ud) a Villa Manin, promosso in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale sul tema dell’intelligenza artificiale con esperti nazionali ed europei, manager pubblici e privati, istituzioni, professionisti della sanità e partner tecnologici.