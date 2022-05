Maggio 24, 2022

Entro il 2024 sono previsti 40mila medici in meno nel Servizio sanitario nazionale (Ssn). E’ l’allarme lanciato dal sindacato dei medici dirigenti del Ssn, Anaao-Assomed. Tra le cause il pensionamento: entro 6 anni circa 22mila medici specialisti lasceranno per limiti d’età. A pesare anche le dimissioni volontarie: dal 2019 al 2021 hanno abbandonato l’ospedale circa 9mila camici bianchi e si stima che fino al 2024 potrebbero essercene ulteriori 9mila.