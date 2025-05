Sanità, Aodi (medici di origine straniera): “Piena collaborazione con Fnopi”

12 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Oggi siamo presenti anche per ribadire l’importanza della collaborazione con tutta la Federazione nazionale ordini professioni infemrieristiche (Fnopi), per intensificare la collaborazione e risolvere alcune criticità. Secondo le nostre statistiche, gli infermieri stranieri in Italia sono più di 43.600, compresi coloro che sono iscritti all’albo professionale regolarmente e più di 17mila in quella che chiamiamo ‘zona grigia’, che vanno regolarizzati perché entrati tramite Cura Italia”. Lo ha detto Foad Aodi, presidente Amsi – Associazione medici di origine straniera, e del Movimento Uniti per Unire, in occasione della presentazione del primo Rapporto sulle professioni infermieristiche, a Roma.