Novembre 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Appello di medici e infermieri al neo ministro della Salute Schillaci per sanare le difficoltà strutturali del sistema sanitario, tra le quali la carenza di personale. Sanitari e cittadini-pazienti in piazza a Roma il prossimo 17 novembre, a lanciare l’iniziativa è la Simeu.